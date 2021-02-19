Решение принято: ярмарки Казюкаса в этом году не будет

"С учетом ситуации с COVID-19 5-7 марта 2021 года ярмарка Казюкаса не состоится", – об этом сообщается на официальной странице вильнюсской ярмарки в интернете.

Ярмарка Казюкаса 2021 года - первая ярмарка, которую организаторы решили отозвать из-за неблагоприятной ситуации с пандемией. Это первый раз в истории независимой Литвы, когда мы не увидим на улицах Вильнюса ремесленников, художников, торговцев, не услышим песен и не отведаем местные блюда.

4 марта - день Святого Казимира – покровителя Литвы. По традиции в первые выходные марта проходила ярмарка Казюкаса. Это старейшая вильнюсская ярмарка, известная уже 415 лет.

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