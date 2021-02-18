В студии "Delfi Главное" - супруг осужденной Екатерины Андреевой, журналист "Белсата" Игорь Ильяш, а также аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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