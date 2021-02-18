Глава Минздрава Литвы: в ближайшее время пересмотрят вопрос ношения масок и сообщения между муниципалитетами

В ближайшее время в Литве могут пересмотреть вопрос ношения масок на улице и передвижения между соседними муниципалитетами, сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

По его словам, об изменении порядка ношения масок уже обсуждает группа экспертов, созданная премьер-министром Ингридой Шимоните.

"Я думаю, очень скоро мы подкорректируем этот порядок. Похоже те данные, которые есть сейчас, тенденции, их снижение, позволят оставить рекомендацию по ношению масок", – сказал Дулькис в передаче на телевидении Lietuvos rytаs.

"Точную дату я сейчас назвать не могу, но я думаю, что в течение недели будут новости", – прибавил министр.

Что касается передвижения между муниципалитетами, то Дулькис сказал, что это ограничение было введено, когда Литва находилась на первом месте в Европе и в мире по серьезности ситуации и было одним из самых эффективных мер по снижению масштаба распространения болезни. Министр считает, что ослабление этого режима правительство может обсуждать на следующей неделе.

"Все знают, что мы это обсуждаем, что будут перемены. Премьер и другие встречались с ассоциацией муниципалитетов, обсуждали этот вопрос. Эти данные показывают, что в ближайшее время, быть может на следующей неделе правительство обсудит этот вопрос, предложит какие-то решения", – сказал Дулькис.

После заседания в среду, по его словам, будет лишь вопрос дней, когда эти перемены вступят в силу.

Напомним, что карантин в Литве был введен 7 ноября, а 16 декабря ужесточен, запрещено сообщение между муниципалитетами. этот запрет продлен до 28 февраля.

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