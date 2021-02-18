В Тихом океане прошла операция по спасению моряка из Литвы

BNS ru.DELFI.lt

В южной части Тихого океана за борт упал 52-летний моряк из Литвы. Его нашли и спасли спустя 16 часов. Об этом сообщила служба спасения Французской Полинезии.

Об исчезновении моряка во вторник утром сообщил экипаж судна Silver Supporter. Об инциденте сообщили службе охраны побережья, судно повернуло назад. Служба охраны побережья Таити отправила на помощь разведывательный самолет. Согласно документам, пропавший сделал последнюю запись в журнале во вторник в 2 ч. ночи. Поздно вечером во вторник пропавшего на воде обнаружил экипаж Silver Supporter. "Он пробыл в воде 16 ч., но состояние его здоровья хорошее, зафиксирована только потеря жидкости", – сказано в сообщении. Пока неясно, каким образом инженер оказался за бортом. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!