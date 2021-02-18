Эксперты согласны, что ношение масок на улице было избыточным требованием

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что требование носить маски на улице могут пересмотреть раньше, чем это указано в утвержденных планах. По ее словам, тут власти прислушаются к голосу экспертов. О том, надо ли отказаться от обязательного ношения масок на улицах в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas говорили эксперты.

Лектор Литовского университета медицинских наук, доктор биомедицинских наук Римас Янкунас сказал, что предлагает отказаться от ношения масок на улице при соблюдении безопасной дистанции.

Он сказал, что в основе его позиции лежит немало научных статей.

"Риск заражения возникает в результате продолжительного контакта. Если мы просто разминулись на улице с человеком, даже не соблюдая дистанции, это длилось несколько секунд, то в таком случае никакого риска нет", – сказал Янкунас.

Он подчеркнул, что люди соблюдают требования там, где это необходимо. Специалист сказал, что такое жесткое требование носить маски на улице существует только в Литве.

"Везде иначе в нашем регионе. Даже в Польше все проще", – сказал он.

В Латвии маски надевают в помещениях, если там находится больше чем 1 человек. В Польше маски надо носить во всех общественных местах, но исключения составляют парки, пляжи, леса, там маски не надо надевать.

Янкунас напомнил, что главная угроза - продолжительный прямой контакт.

"Нужны такие маски, какие нужны и там, где это необходимо. Если мы ходим в маске на улице, они только создают дискомфорт. Если мы, находясь в группе людей, прикрываем рот и нос платком, то мы только обманываем себя. Дистанция важнее маски", – заметил он.

Собеседник считает, что и во время первого карантина, еще весной, требование носить маски на улице было нелогичным.

"Они нужнее в помещении, чем на улице. Проблема в помещении - плохая вентиляция, она должна быть хорошей, в помещении не должен задерживаться воздух. Почему нет требования к бизнесу обеспечить хорошую вентиляцию? Пусть открываются те, у кого хорошая вентиляция, регулируют потоки людей, так снизится риск", – заметил Янкунас.

С Янкунасом согласился профессор Каунасского технологического университета Дайнюс Мартузявичюс. Он напомнил, что этот порядок ввели для перестраховки.

"Вспомните, как это требование вводили. Я тогда сказал, что это слишком жестко, поскольку в помещении риск заражения выше. На улице вероятность заражения мала. Тогда такое решение приняли, чтобы все надели маски, чтобы не было интерпретаций", – вспоминал весенний карантин профессор.

"Сейчас я одобряю соблюдение дистанций на улице, это важнее масок. Их надо надевать, когда собирается больше людей", – советовал Мартузявичюс.

На вопрос, надежнее ли две маски, Мартузявичюс сказал, что вторая маска просто лучше прижимает первую. Вместо двух масок лучше надевать респиратор, советует профессор.

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