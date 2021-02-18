Глава Соцмина Литвы: государство должно страховать безработных

В четверг министр социальной защиты и труда Литвы сказала, что государство не должно страховать безработных обязательным страхованием здоровья. Однако после того как СМИ распространили эту весть, она уточника, что имела в виду.

BNS сообщал, что министр Моника Навицкене сказала, что людей, которые зарегистрировались в Службе занятости, не должны страховать автоматически.

"Я поднимаю вопрос, действительно ли регистрация в Службе занятости означает, что человек застрахован медицинским страхованием", – сказала Навицкене.

"Служба занятости – то место, куда люди приходят искать работу. Это не место оказания социальной поддержки", – прибавила министр.

Она сказала Delfi, что ее слова неверно поняли.

"Вам что кажется, что я не хочу страховать безработных? Я считаю иначе - государство должно страховать безработных, и не только их. Мне кажется, что вообще надо идти путем введения универсального страхования здоровья. Но главная мысль и вопрос в том, должна ли Служба занятости администрировать этот налог", – сказала Навицкене.

Она считает, что обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) надо администрировать иным способом и в другом учреждении.

"Я поднимаю вопрос администрирования – то ли место Служба занятости, где человек, едва встав на учет, получает страхование, или страховка должна оформляться иным способом. Я поднимаю такой вопрос, я ни в коем случае не говорю, что безработных не надо страховать ОНЗ", – заверила Навицкене, которая считает, что сейчас безработные вынуждены регистрироваться в Службе занятости ради получения бесплатных услуг здравоохранения.

Сейчас всех безработных, которые стоят на учете Службы занятости, ОНЗ страхует государство, взносы за них также платит государство. Кроме того, государство компенсирует ОНЗ женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионерам и лицам до 18 лет.

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