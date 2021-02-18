Суд рассмотрел просьбу Дактараса и оставил его за решеткой на пожизненное заключение

Хенрикас Дактарас, осужденный на пожизненное заключение за ряд тяжких преступлений, остается за решеткой. Такое решение вынес Каунасский окружной суд, рассмотрев просьбу осужденного. Снова подать прошение о помиловании Дактарас сможет через год. За решеткой Дактарас провел больше 20 лет. По истечение этого срока, он, как и другие осужденные на пожизненное заключение, может просить о помиловании. Однако меняют наказание в таких случаях лишь в исключительных случаях, когда нет сомнений в том, что осужденный полностью изменился и на воле не будет совершать преступления.

Заявку на изменение наказания Дактарасу подала Правенишкская колония. В документе сказано, что сейчас 63-летний Дактарас работает в деревообрабатывающем цехе, за все время он трижды нарушил порядок и 13 раз получал поощрения, кроме того, осужденный уже выплатил все компенсации пострадавшим.

По словам представителя колонии, возможность повторного совершения преступлений Дактарасом оценивается как риск средней степени, за год этот показатель снизился на 8 баллов (с 88 до 80 по системе OASys).

Мать Дактараса Ядвига Дактарене указала, что она готова принять сына на работу в свой магазин Ramunė и примет его жить. Это уже вторая попытка Дактараса изменить назначенное наказание с пожизненного на определенный срок.

Суд указал, что пока нет юридического основания для смягчения наказания Дактарасу. Суд мотивирует такое решение тем, что Дактарас был осужден за ряд очень тяжких преступлений, ранее был неоднократно судим, совершал преступления очень часто.

Социальное исследование показало, что сам осужденный склонен искать оправдание своим действиям, поэтому нет оснований предполагать, что он начнет жить, руководствуясь законом. Суд отметил, что пожизненное заключение сменяют определенным сроком, если нет сомнений в том, что осужденный полностью исправился и впредь не будет совершать преступления.

На этот раз суду представили данные о том, что Дактарас получил немало поощрений, участвует в программе по изучению Библии. Адвокат осужденного Витаутас Сирвидис акцентировал, что Дактарас очень изменился, поэтому ему должны назначить минимальный срок - 5 лет, после чего он сможет выйти на волю.

Против изменения срока Дактарасу выступил прокурор Гинтаутас Тамулёнис. Он сказал, что Дактарас не исправился и не сознался во всех своих преступлениях, поэтому нет объективного повода считать, что он не опасен для общества.

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