Часть мэров крупных городов Литвы критикует решение правительства отложить свободу передвижения

Мэры литовских городов Шяуляй, Паневежис и Алитус критикуют решение правительства отложить решения об освобождении передвижения между этими городами и кольцевыми районными самоуправлениями.

В интервью телеканалу LRT в среду представители самоуправлений заявили, что в связи с созданными ожиданиями надеялись на иное решение. По их словам, люди не могут выехать из города на природу и безопасно погулять, или половить рыбу, кроме того, соблюдение ограничений якобы не в силах обеспечить и полиция.

"Кольцевые самоуправления, особенно маленькие, такие, как Шяуляй, Паневежис, Алитус, являются, словно одним действующим механизмом. В этом механизме столько взаимосвязей, что нарушать эти связи на черте города нет никакой логики", – заявил мэр Шяуляй Артурас Вискоцкас.

"Мы разочарованы, несомненно, мы ожидали, что сегодня будет решен этот вопрос", – заявил в среду мэр Паневежиса Ритис Рачкаускас.

Мэр Алитуса Нерис Чесюлис сказал, что жители, например, отравляющиеся на рыбалку, сейчас врут должностным лицам, что едут на похороны или в аптеку.

"Мы пытаемся сами себя обмануть, что люди не передвигаются. Люди передвигаются и действительно очень много, давайте посмотрим на празднования 16-ого февраля, где люди праздновали, что они делали, с кем общались, с кем пекли блины (...). Нет столько сотрудников полиции, чтобы могли всех проверить", – подчеркнул он.

В среду правительство решило пока не рассматривать смягчение карантина и отложило этот вопрос на неделю, хотя правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям в понедельник предлагала начать постепенное освобождение передвижения в центрообразующих кольцевых самоуправлениях.

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