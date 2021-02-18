Дополнительные послабления - возможно вопрос недель: но все может разрушить один неосторожный шаг

Хорошая весть – в Литве улучшается ситуация с заболеванием коронавирусом (COVID-19). Если все будет продолжаться в этом ключе, то вскоре можно рассчитывать на новые карантинные послабления. Эксперты не спешат с послаблениями, поскольку у страны уже есть отрицательный опыт.

"Было страшно, – сказал о ситуации, которая была в середине декабря, профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас. – Я не врач, я специалист в сфере общественного здравоохранения, но я говорю как клиницист, я работал в этом аду, это было страшно".

Он считает, что сейчас информацию о коронавирусе формулируют неверно.

"На самом деле у нас сейчас немного новых случаев - меньше 400 в день. Если сравнить с тем, что было на Рождество, kкогда было почти по 4000 в день, сейчас в 10 раз меньше. Это позволяет оценивать ситуацию положительно.

Но мы должны понимать, что новых случаев все еще много. Если сравнивать с такими странами, как Германия, Финляндия, Норвегия, то у нас много случаев. Литва и в мировом контексте попадает в красную зону", – сказал Станкунас.

По мнению специалиста, улучшение ситуации в мире связано не только с вакцинацией.

"Я не думаю, что прививки привели к такому эффекту. Пока только Израиль привил немало людей. Но в других странах этот процент небольшой. Но немало людей переболели, появилась часть популяции с иммунитетом, это осложняет распространение вируса", – заметил Станкунас, напомнив об опасности мутаций.

По совам экспертов, подсчеты показали, что если не будет очагов, то ситуация в Литве будет улучшаться.

"Я думаю, это вопрос недель, когда мы сможем радоваться открытым магазинам, салонам красоты. Решается вопрос открытия культурных учреждений, спорта. Об этом говорят, я думаю, появится больше послаблений", – заверил Станкунас, заметив, что понимает, что терпение людей иссякает.

"Мы все (...) устали от этих ограничений. Я тоже не видел некоторых родственников с сентября, соскучился.

Я посещал спортклуб. Сейчас не могу, чувствую недовольство. Меня многое злит. Меня злит невозможность сходить в ресторан. Наша семья каждые выходные ездила на какое-то новое городище. А сейчас это невозможно, меня это злит. Но ситуация такова, что у нас нет выбора. Мы боимся, что поспешный шаг может вызвать третью волну, будет еще ужаснее", – пояснил ситуацию Станкунас.

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