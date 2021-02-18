Полицейские помогли пожилому человеку: принесли дрова, купили продукты и лекарства

16 февраля полицейские Укмергского района оказали помощь пожилому человеку.

82-летний житель Укмерге позвонил по номеру 112 и сказал, что никому не может дозвониться и нуждается в помощи.

На месте полиция выяснила, что мужчина неходячий, у него нет ни продуктов, ни дров для растопки печки. Раньше к нему приходила социальный работник, но сейчас она заболела, поэтому пенсионер остался без помощи. Сын пожилого человека живет в Вильнюсе, но у пенсионера нет даже денег на счету, поэтому он не может позвонить сыну.

Полицейские принесли в дом дрова. Пенсионер дал им 50 евро и попросил привезти продукты и лекарства. Полицейские пополнили пожилому человеку счет, чтобы он мог связаться с социальным работником, привезли все необходимое. Кроме того, полицейские попросили соседку мужчины наведываться к нему время от времени, чтобы проверять, все ли в порядке.

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