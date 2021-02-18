"Поскольку парикмахерские, магазины и массажные салоны открылись с этой недели, логично следить за ситуацией", – сказала Гудлявичене.

По ее словам, решения о мобильности в круговых муниципалитетах тоже будут приняты на следующей неделе, вместе с решением о продлении карантина.

"Не надо спешить. Да, сегодня хороший показатель – 251 случай на 100 000 жителей за 14 дней, а на прошлой неделе было еще 400. Надеемся, на следующей будет 200, тогда можно будет принимать решения", – сказала советник Ингриды Шимоните.

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Она заметила, что пока неясно, когда Литва получит подаренные ЕС быстрые тесты на антигены.

Гудлявичене сказала, что эти тесты будут использовать для тестирования жителей и представителей бизнеса.

Что касается масок на улице, специалист сказала, что некоторые люди могли неверно интерпретировать действующие правила.

"Я хочу напомнить, возможно, не все прочитали всю формулировку о масках. Там есть исключения – маски не нужны во время занятия спортом на улице и когда на расстоянии 20 м нет других людей. Это возмущение, зачем в лесу маски, если никого рядом нет – удивляет. Надо углубиться в документ", – сказала Гудлявичене.

Она заверила, что эксперты предложили сделать ношение масок на улице рекомендацией.

"Заседание экспертов состоялось, этот вопрос обсудили, решили, что это должно быть рекомендацией, а не обязательством. Мы надеемся, что общество в вопросе самосохранения усовершенствовалось", – заметила советник.

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