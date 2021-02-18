Крупные торговые центры Литвы надеются на открытие в марте: только это спасет бизнес

В Литве открылись небольшие магазины со входом с улицы. На открытие надеются и крупные торговые центры. Гендиректор ТЦ Panorama Бируте Калановайте сказала, что только открытие сейчас может спасти бизнес.

"Самая большая проблема для розничной торговли - не арендная плата и фиксированные расходы, а товары, которые не были проданы", – сказала она в передаче "День на Delfi".

По ее словам, лишь небольшая часть магазинов сейчас работает, как пункты выдачи товаров, интернет-торговля приносит лишь небольшую прибыль.

"В нашем ТЦ – почти 200 торговцев, 131 из них не работает", – сказала Калановайте.

"Мы получаем сообщения о неплатежеспособности, значит, увеличится количество банкротств, если мы не сможем постепенно открыться", – рассказала она.

По словам главы ТЦ Panoramа, уже сейчас ищут новых арендаторов, количество таких случаев увеличится.

Калановайте надеется, что магазинам в ТЦ разрешат работать с марта.

"Мы научились работать с учетом всех ограничений: в масках, с дезинфекцией помещений, умеем управлять потоками, считаем людей, можем в любой момент остановить поток. Мы готовы заставить всех розничных торговцев тестироваться", – сказала директор Panoramа.

По ее словам, за последние два месяца в ТЦ было всего несколько случаев коронавируса, все заболевшие заразились дома.

Между тем представители сферы красоты, по словам президента Ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты Йоланты Мачюлене, живут мрачными настроениями – обещанную помощь и субсидии еще никто не получил.

"В последний раз получили 257 евро за месяц", – сказала она.

"Истории очень печальные. Конечно, люди находчивые, у них есть родители, братья, сестры, где-то взяли в долг. У тех, у кого есть дети - иные проблемы. А где еще обязательства перед банками, коммунальная плата... Собралось немало долгов", – рассказала Мачюлене.

По ее словам, хотя специалисты могут работать, их деятельность ограничена требованиями к площади на одного клиента. Из-за таких графиков, некоторые работают всего один день в неделю.

"Все хотят восстановить свое финансовое положение. Разговоры о третьем карантине никого не удивляют, все думают о том, как его пережить, ведь помощи пока нет, а денег на год вперед не заработаешь. Ситуация пока печальная", – сказала Мачюлене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!