Россия разместит десятки тысяч военнослужащих у границ со странами Балтии

Россия проведет в этом году в Западном военном округе традиционные крупномасштабные военные учения "Запад", в рамках которых вблизи границ Балтийских стран будут размещены десятки тысяч военнослужащих. Об этом сообщает информационное агентство Leta.

В этом году ожидаются очередные ориентированные на Европу крупномасштабные учения. На учениях "Запад-2021", как обычно, отработают войну с НАТО в регионе Балтийского моря. Цикл предшествующих "Западу" учений уже стартовал, сами учения пройдут в первой половине сентября. Как и во время учений "Запад-2017", Россия, скорее всего, в составе региональной группировки войск РФ-РБ введет силы своей 1-й танковой армии и на территорию Беларуси. В целом на время учений существенно возрастет активность ВВС РФ в Балтийском море. Обо всем этом сказано в отчете Департамента внешней разведки Эстонии, представленном в среду 17 февраля.

В ежегоднике отмечается, что эти учения "Запад" могут стать особенными во многих смыслах. Во-первых, на их структуру может повлиять ход событий в Беларуси. Во-вторых, принять в них участие впервые может Китай. В отчете также указано, что на учениях "Запад" отработают изолирование Балтийских стран от НАТО. Россия сосредоточит вблизи границ Балтийских стран десятки тысяч военнослужащих.

По словам гендиректора департамента внешней разведки Эстонии Микка Маррана, учения также будут проходить на полигонах, расположенных в 100-200 км от границ Балтийских стран. При этом нет ни одного указания на то, чтобы Россия изменила долгосрочную стратегию своих вооруженных сил: повысить готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО. "По-прежнему видно, что в этой сфере первичную важность для России представляет увеличение регионального перевеса сил, как в плане присутствия вооруженных сил, так и в модернизации и размещении ракетного вооружения", - говорится в ежегоднике.

Гендиректор Департамента считает, что сейчас вооруженные силы РФ находятся в наилучшем состоянии со времен развала Советского Союза. В отчете Департамента отмечается и то, что, хотя в прошлом году коронавирус обширно и скрыто от общественности распространялся и в вооруженных силах России, их боеспособность и развитие в целом - слабо пострадали от вируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!