Клиенты CityBee обеспокоены: наблюдают попытки подключения, некоторые меняют банковские карты

Часть клиентов каршеринговой компании CityBee уже третий день живет в неизвестности. Они рассказывают о подозрительных попытках подключиться к их э-банкингу и другим услугам. Один собеседник портала решил даже поменять все банковские карты.

Как уже сообщалось, 15 февраля на одном форуме появились данные 110 000 зарегистрированных в Литве пользователей каршеринговой компании CityBee.

Позже выяснилось, что на форуме появились не только имена и фамилии клиентов, но и их персональные коды, номера телефонов, э. почта, адрес, номер водительского удостоверения и пароли.

Компания утверждала, что она не хранила информацию о способах расчета за услуги. Также сообщалось, что были украдены данные клиентов, зарегистрированных до 22 февраля 2018 года.

В свою очередь хакер, назвавшийся 000, пишет, что он ничего плохого не сделал. "Я ничего не взламывал, все данные были в свободном доступе", – утверждает человек, который сейчас продает эти данные.

Жительница Вильнюса Сандра сказала журналисту Delfi, что в понедельник и вторник была удивлена, когда увидела в телефоне просьбу подключиться к Smart-ID (э-банкингу).

"Я сама в то время ничего не покупала, ни к чему не подключалась, – сказала Сандра. – Конечно же, я такие запросы не удовлетворила. Потом проверила в банке, все ли в порядке".

Она поделилась подозрениями, что из системы CityBee могли похитить и другие данные, не только те, о которых говорит компания.

Сандра заметила, что она была одним из первых клиентов CityBee, поэтому не сомневается, что ее данные были украдены. Она сказала, что как только узнала о скандале, сразу же поменяла большую часть паролей и удалила данные банковских карт со своего профиля на CityBee.

"Менять банковскую карту я не планирую, поскольку доверяют банковским системам", – сказала Сандра.

Другой собеседник Delfi Томас сказал, что в ночь на вторник кто-то пытался подключиться к профилю его супруги на Spotify.

"Появилось предупреждение о том, что была попытка зайти", – сказал он.

"Тут я плюнул на все и поменял абсолютно все: от паролей до банковских карт", – сказал Томас.

Он пояснил, что ту же карту использует, например, для покупок на Amazon – он использовал тот же пароль, что и на CityBee, поэтому решил не рисковать.

"Когда заходить в свой э-банкинг, можешь заказать новую карту, или заблокировать нынешнюю и заказать другую такую же", – пояснил он.

Инженер ИТ ESET Lietuva Рамунас Любертас оценил истории Сандры и Томаса и предположил, что в первом случае это могло быть совпадение, но во втором он не был в этом уверен.

"Украдены такие данные, как имя, фамилия, персональный код, пароль, эл. почта. Информация, связанная с банком - не украдена. Когда подключаешься к э-банкингу, запрашивают ID пользователя, среди информации, украденной в системе CityBee, таких данных нет, вероятно, это совпадение", – предположил он.

Что касается попытки подключения к Spotify, тут данные пользователя могут совпадать с данными клиента в системе CityBee.

"Если это так, то возможность есть. Однако человек, который продает данные, сказал, что не продает их тем, у кого нечестные намерения. Он сказал, что продал только следователям. Маловероятно, что они пробуют ею воспользоваться", – сказал Любертас.

Но он призвал всех пострадавших как можно скорее поменять пароли.

"Конечно, надо быть бдительными, ведь вместе с другими данными, переданы данные о месте жительства. Надо предупредить близких, особенно старшее поколение, ведь мошенники могут обмануть их. Например, в Facebook надут список близких и попробуют им воспользоваться. Скажут: Я такой-то, мой персональный код такой-то, живу по такому-то адресу – надо перевести деньги. Украдены данные 115 000 клиентов - это много", – заметил Любертас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!