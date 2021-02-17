Весна не за горами: после сильных морозов прогнозируют 6 градусов тепла

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в ближайшие ночи температура будет опускаться до двухзначного показателя, но потом наступит потепление.

По словам синоптиков, в четверг осадков не ожидается. Местами ожидается гололед. Ночью будет 17–22, местами до 24 градусов мороза, на западе будет 14–16 градусов ниже нуля, днем 7–12, у моря 6 градусов мороза.

В пятницу большую часть дня без особых осадков, вечером на западе местами возможен снег местами переходящий в дождь, прогнозируют гололед и туман. Ночью будет 13–18, на востоке до 21, на западе 10–12 градусов мороза, днем будет 5–10, на западе 2–4 градуса мороза.

В субботу во многих районах ожидаются небольшие осадки (на востоке снег, а на западе снег, переходящий в дождь). На юго-западе во многих районах, а на северо-востоке местами дождь при минусовой температуре, гололед, туман. Ночью будет 6–11, на юго-западе 2–5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на северо-востоке местами до 4 градусов мороза.

В воскресенье местами прогнозируют небольшие осадки. Ночью ожидается туман и гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем 1–5 градусов тепла.

В понедельник без особых осадков. Местами туман, ночью гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем 1–6 градусов тепла.

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