Хакер: я выложил все, что у меня есть, защита данных Citybee была слабой

Хакер, обнародовавший на интернет-форуме данные клиентов каршеринговой компании CityBee, говорит, что меры безопасности этого предприятия были слабые, а у него самого данных больше нет.

Член форума RaidForums, на котором производится обмен базами данных клиентов, с псевдонимом 000 обнародовал информацию о клиентах, которые зарегистрировались на каршеринговой платформе до февраля 2018 года.

Впоследствии он опубликовал и свои контакты для журналистов. Новостное агентство BNS связалось с ним посредством приложения Telegram.

"То, что я выложил - все, что у меня есть. Если бы я уделил этому больше времени, скорее всего, я смог бы получить и новейшую информацию", - сказал хакер, который обнародовал данные клиентов CityBee.

Он сказал, что защита данных CityBee - исключительно слабая. По его словам, доступ к ним мог получить любой, кто нашел бы брешь в безопасности и обладал бы некоторыми знаниями в области информационных технологий.

"CityBee использовала предоставляему Microsoft услугу хранилища данных Azure Blob. Microsoft позволяет обеспечить безопасность этих хранилищ с дополнительной аутентификацией, однако CityBee по какой-то причине предпочла этого не делать", - сказал он.

"Исследоватеи, хакеры и кодеры используют так называемые DNS-записи, которые представляют собой нечто вроде телефонной книги, которая разветвляется на другие данные, связанные с основным доменом. Я выполнил поиск в DNS-записях типа CNAME на Citybee, через которые и нашел связь с хранилищем Azure", - добавил хакер 000.

Он сказал, что открыл CityBee случайно и больше всего интересуется данными компаний США. Хакер не ожидал, что эта история получит такой резонанс.

"Сначала я думал, что это будет просто еще одна утечка данных, за которую я получу пару кредитов. Однако утром я увидел, что тема "взорвалась", посмотрел на новости в Литве и увидел ущерб", - сказал он.

"Однако мои темы показывают важную картину, как легко можно получить доступ к данным. Утечки данных пользователей крупных компаний происходят постоянно", - добавил 000.

Пользователь RaidForums, который утверждает, что действовал вместе с другими пользователями Goofy TaeTae и ISUPK, выражает сожаление в связи с ущербом, которые понесли пользователи CityBee, однако подчеркивает, что подобные утечки происходят ежедневно.

"Я сочувствую простым людям, однако не богатым и не должностным лицам власти", - сказал 000.

О том, что данные пользователей CityBee трехлетней давности были выложены в интернете, стало известно в понедельник вечером. Компания сообщает, что произошла утечка данных примерно 110 тыс. клиентов.

Были украдены не только имена, фамилии, личные коды части клиентов CityBee, но и номера телефонов, адреса электронной почты, адреса проживания, номера водительских прав и закодированные пароли.

Расследование начало Бюро криминальной полиции Литвы.

За незаконное использование электронных данных грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

Глава CityBee Кристийонас Кайкарис на пресс-конференции во вторник сказала, что хакеры не украли платежные данные пользователей, так как компания не хранит эти данные.

Компания призывает своих клиентов, которые регистрировались в системе до 22 февраля 2018 года, сменить пароли как в системе CityBee, так и в других системах, если там использовались идентичные или похожие пароли.

Каршеринговая компания CityBee работает в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Парк компании - свыше 2 тыс. транспортных средств, у компании база данных свыше 750 тыс. клиентов.

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