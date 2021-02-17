Фонд помощи бизнесу выкупит облигации туроператора Novaturas стоимостью 10 млн. евро

Особенно пострадавший от коронавирусной пандемии туроператор стран Балтии Novaturas выпускает облигации стоимостью 10 млн евро, которые выкупит созданный в Литве Фонд помощи бизнесу (ФПБ).

Фонд инвестирует в шестигодичные облигации компании - правление компании в среду утвердило соглашение с управляющим фондом Агентством по управлению государственными инвестициями (АУГИ).

Гендиректор АУГИ Дайнюс Вильчинскас говорит, что агентство оценило устойчивость модели бизнеса предприятия.

"Средства помощи помогут группе Novaturas в этот переменчивый период обеспечить себе финансовую ликвидность, сохранить рабочие места и финансовую защиту от вероятных изменений в будущем, если меняющаяся динамика вируса не будет благоприятствовать туристическому сектору", - сказал Вильчинскас для пресс-релиза.

Фонд, который помогает затронутым пандемией средним и крупным предприятиям, купит конвертируемые облигации Novaturas стоимостью 5 млн. евро и обычные облигации такой же стоимости. Через 6 лет Novaturas обязуется их выкупить, но это можно будет сделать и досрочно.

Глава группы Novaturas Аудроне Кейните говорит, что начавшаяся в мире вакцинация и адаптация туристического бизнеса к новым требованиям в сфере здравоохранения и безопасности позволяет ожидать восстановления рынка уже в этом году.

Компания Novaturas на прошлой неделе сообщила, что в 2020 году понесла 4,49 млн. евро чистых убытков, ее показатель EBITDA был отрицательным - 2,557 млн евро, выручки упала на 82% до 33,1 млн евро, а число клиентов сократилось на 84%.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!