Фонд инвестирует в шестигодичные облигации компании - правление компании в среду утвердило соглашение с управляющим фондом Агентством по управлению государственными инвестициями (АУГИ).
Гендиректор АУГИ Дайнюс Вильчинскас говорит, что агентство оценило устойчивость модели бизнеса предприятия.
"Средства помощи помогут группе Novaturas в этот переменчивый период обеспечить себе финансовую ликвидность, сохранить рабочие места и финансовую защиту от вероятных изменений в будущем, если меняющаяся динамика вируса не будет благоприятствовать туристическому сектору", - сказал Вильчинскас для пресс-релиза.
Фонд, который помогает затронутым пандемией средним и крупным предприятиям, купит конвертируемые облигации Novaturas стоимостью 5 млн. евро и обычные облигации такой же стоимости. Через 6 лет Novaturas обязуется их выкупить, но это можно будет сделать и досрочно.
Глава группы Novaturas Аудроне Кейните говорит, что начавшаяся в мире вакцинация и адаптация туристического бизнеса к новым требованиям в сфере здравоохранения и безопасности позволяет ожидать восстановления рынка уже в этом году.
Компания Novaturas на прошлой неделе сообщила, что в 2020 году понесла 4,49 млн. евро чистых убытков, ее показатель EBITDA был отрицательным - 2,557 млн евро, выручки упала на 82% до 33,1 млн евро, а число клиентов сократилось на 84%.
Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.
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