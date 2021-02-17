В Литве от COVID-19 привито 19 000 работников школ и детсадов

Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 19 000 работников школ и детских садов - около двух третей всех лиц, которых планируется привить в этой сфере, - сообщило в среду Министерство образования, науки и спорта (МОНС) агентству BNS.

По данным на 17 февраля, около 800 работников уже получили и вторую дозу вакцины. Это лица, которые могут быть заняты и в другой деятельности, поэтому их прививали раньше.

Согласно данным министерства, за 9-17 февраля прививки получили примерно 15,5 тыс. работников.

"В ближайшие недели планируется привить около 30 тысяч человек, работающих в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и специальных школах. Реально нужно будет привить намного меньше, потому что, как показало тестирование педагогов, около 18% уже переболели", - указывает МОНС.

Данных о том, сколько педагогов отказались прививаться, у министерства нет.

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