ДТП на окраине Вильнюса: пострадал водитель перевернувшегося автомобиля Seat

ru.DELFI.lt

17 февраля, в 8.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Киртиму, столкнулись автомобиль Seat и BMW с прицепом. После столкновения Seat перевернулся.

Пострадал водитель Seat – 26-летнего молодого человека увезли в больницу. Он получил травму руки. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!