Под лед каунасского озера Лампеджяй провалился трактор

Каунасский муниципалитет хотел подготовить озеро Лампеджяй для жителей, устроить на нем каток. Однако инициатива провалилась - под лед провалился небольшой трактор, который чистил лед. Люди во время инцидента не пострадали, а технику в ближайшее время планируют достать из воды, пишет портал Kas vyksta Kaune.

"Поскольку окрестности этого озера облюбовали лыжники, муниципалитет хотел доставить удовольствие и любителям катания на коньках. Тем более, что из-за пандемии в Каунасе еще не открыта новая ледовая арена. Мы хотели оборудовать каток под открытым небом. По сути план удался. Траса уже дождалась первых катающихся на коньках жителей", – писал муниципалитет в Facebook во вторник в первой половине дня.

Однако стоило это дороже, чем предполагалось. По время чистки льда неожиданно один из тракторов провалился под лед. Трактор был нестарым, в хорошем состоянии, поэтому ущерб природе нанесен минимальный.

Люди во время инцидента не пострадали. Сейчас место, где провалился трактор, огорожено "стоп"-лентой.

"Мы получили хороший урок. В будущим для такой работы будем привлекать только людей с лопатами. Об инциденте были информированы инспекторы по охране природы. В ближайшие дни "утопленник" будет поднят из воды", – сказано в сообщении.

Муниципалитет просит жителей быть внимательными и взвесить риск, прежде чем пойти гулять по замерзшему озеру.

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