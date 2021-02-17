Критика Сквернялиса: ограничения мобильности сейчас нелогичны

Некоторые применяемые правительством Литвы ограничения избыточны, а сам карантин, с учетом ситуации в стране – чрезмерно жесткий, считает член парламентской фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), экс-премьер страны Саулюс Сквернялис.

"В некоторых случаях наблюдаются сильные перегибы. Эта ситуация отличается от того, что было в марте, когда работали мы, поскольку тогда было неизвестно, что это за вирус, как с ним бороться, как лечить пациентов. Поэтому был выбран традиционный путь пресечения вирусных инфекций – жесткий карантин", – сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис

По его словам, "и неопределенность жесткого карантина, и ограничения мобильности, и ограничение движения между муниципалитетами кажутся нелогичными на данный момент".

"Но правительство выбрало такой путь, поскольку, когда все запрещаешь, застраховываешься сам. И на самом деле, как вирус будет распространяться, если все закрыто. Но мы не можем долго так протянуть", – сказал он.

По словам экс-премьера, нецелесообразно было применять те же меры ограничения распространения COVID-19, что и во время первого карантина.

"Уже осенью ситуация была иной. Надо было не делать то же самое, что делали весной. (...) Надо было учитывать, что и мы сами заметили - некоторые ограничения были избыточными, особенно, если говорить о малом и среднем бизнесе, услугах, их ограничении, тут действительно надо поискать логику. А мы видим те же аргументы", – сказал он.

Сквернялис отметил, что бизнес не получает необходимую помощь.

"Если вспомнить, что было весной, бизнес получил помощь в течение двух недель, может, и не такая быстрая на фоне эпидемии. Сейчас говорят о втором, третьем, четвертом пакете помощи бизнесу, но на деле помощь бизнес практически не получает", – заметил он.

Напомним, что правительство Литвы с 15 февраля разрешило работу небольших магазинов со входом с улицы и салонов красоты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!