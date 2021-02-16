Литва празднует День восстановления государства

Во вторник Литва празднует День восстановления государства: из-за пандемии не будет ряда обычных мероприятий, концерты и официальные мероприятия в этот день показывают по телевидению.

В полдень состоялась церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Симонаса Даукантаса.

В этом году из-за пандемии не было шествия от Кафедральной площади до кладбища Расу, не было костров на проспекте Гедиминаса.

Праздничные концерты также будут показаны по телевидению.

Вместо мероприятий в городе в праздничный день можно любоваться красиво подсвеченными архитектурными объектами: башней Гедиминаса и Тремя крестами.

В США в цвета литовского триколора окрасят Ниагарский водопад, а литовские флаги вывесят в центре столицы Канады и других городах этой страны.

16 февраля 1918 года Совет Литвы в Вильнюсе объявил о восстановлении независимого государства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!