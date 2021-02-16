В Каунасском районе мужчина угрожал устроить взрыв, а потом поджег себя

Департамент полиции Литвы сообщил, что в Каунасском районе мужчина угрожал взорвать дом. Затем поступила информация, что мужчина поджег себя.

16 февраля, в 13.30 ч. поступил звонок - женщина сообщила, что в Каунасском районе, на ул. Мокиклос, в деревне Алтонишкю, в доме нетрезвый мужчина (1972 г.р.) агрессивно ведет себя, бросается в драку, угрожает взорвать дом.

Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина закрылся в комнате, облил себя горючей жидкостью и поджег себя. Мужчина скончался.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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