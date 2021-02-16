"Музеи, книжные. Надо видеть не только магазины, но и безопасные поездки, что значит это время для тех пенсионеров, которые два месяца закрыты, не видят детей и внуков", – сказал он в передаче "День на Delfi".

По мнению Чаплинскаса, надо делать некоторые послабления, а сейчас можно было бы разрешить всем работать, если они могут гарантировать безопасность.

"Было бы неплохо, чтобы некоторые решения принимались быстрее, чтобы дали муниципалитетам возможность обеспечить безопасность и видеть весь спектр проблем, не только COVID", – сказал он.

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Однако Чаплинскас подчеркнул, что для отказа от ограничений важно обеспечить безопасность.

"В первую очередь надо обратить внимание на правильное ношение масок, а еще лучше использовать респираторы. Люди иногда неправильно надевают медицинские маски. Надо зажимать уголки над носом, чтобы нос не торчал. и маска плотно сидела. Намного важнее, чтобы был закрыт нос, а не рот", – сказал Чаплинскас.

"Речь идет о жизни в условиях новой реальности с новыми социальными нормами", – прибавил он.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что в первую очередь должны открыться музеи и галереи.

В конце плана - спектакли, крупные мероприятия.

Одно дело - публичные мероприятия, с которыми, я думаю, можно подождать, но другое дело небольшие мероприятия, на которые продают билеты, там, думаю, обуздать ситуацию будет проще, как и выявить очаги, если они появятся", – сказал министр.

По словам Кайриса, при обсуждении послаблений важно учитывать не только показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей или процент положительных тестов, но и процент вакцинированных.

Однако, по его словам, о конкретных датах послаблений говорить пока рано.

"Все зависит от нашей сознательности, например, перед открытием парикмахерских тесты сдало немного людей", – сказал Кайрис.

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