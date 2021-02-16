В Каунасе от коронавируса прививают пенсионеров

Вакцинация жителей Литвы от коронавируса набирает оборот. В Каунасе 16 февраля начата вакцинация лиц 80 лет и старше. Во вторник вакциной Pfizer-BioNTech планируют привить 500 человек, всего для жителей города этой возрастной группы выделено 2500 доз. По данным представителей Каунасского муниципалитета, с начала вакцинации в городе на прививки не явились около 7% горожан, которые были в списках, в числе педагогов не привились 10-15%. Пока представители муниципалитета н могут сказать, не помешает ли это возвращению детей в школы.

"В Каунасе проживает около 18 000 человек возрастной группы 80+. Одни из них уже переболели новым вирусом, другие болеют, третьи не хотят вакцинироваться. Мы надеемся, что привьем около 15 000 человек из этой группы", – сказал представитель Каунасской городской поликлиники Юстинас Дзидзявичюс.

Он сказал, что параллельно прививают и онкобольных.

Дзидзявичюс заметил, что прививают как пациентов поликлиники, так и пациентов частных поликлиник. Регистрация на прививку проводится по интернету или через семейного врача.

По данным Минздрава, на этой неделе прививать людей старше 80 лет начнут в половине муниципалитетов страны, в том числе и в крупных городах. Во всех муниципалитетах жителей этой группы начнут прививать со следующей недели.

В марте начнется вакцинация всех жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

Массовая вакцинация жителей должна начаться в апреле этого года.

В феврале будут прививать работников детских садов, учителей начальной школы, специалистов, работающих с детьми, требующими особого ухода, онкобольных, больных ВИЧ, а также лиц старше 75 лет.

"В Каунасе сейчас привиты 13 000 жителей, около 7000 – двумя дозами", – сказал заместитель главы администрации Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас.

Kaune vakcinuojami 80 metų sulaukę ir vyresni gyventojai Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!