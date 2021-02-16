Цена нефти марки Brent впервые за год превысила 63 доллара за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялась выше 63 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Выше этой отметки в последний раз нефть торговалась более года назад, в январе 2020 года, - пишет Спектр.

Устойчивый рост нефтяных котировок продолжается с начала текущего года. В начале января нефть марки Brent стоила 54 доллара за баррель, в начале февраля — 57 долларов.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак предположил, что в 2021 году средняя цена нефти будет варьироваться в диапазоне от 45 до 60 долларов за баррель. Он также указал на низкую волатильность цен на нефтяном рынке, что, по мнению члена российского правительства, указывает на сбалансированность спроса и предложения.

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