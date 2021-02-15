Ученый: статистика коронавируса в Литве показывает нехорошую тенденцию

С сегодняшнего дня в Литве может работать малый бизнес, важно лишь управлять потоком клиентов. За последние 14 дней в Литве показатель заболеваемости составляет 273 случая на 100 000 жителей. Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что расслабляться пока рано.

"Была неделя, когда рост числа новых случаев сократился, сейчас падение составляет около 25% в неделю. Это радует, хорошо, если и впредь все будет именно так", – сказал он.

Однако он привел в пример нерадостный опыт Юрбаркского района, который две недели назад демонстрировал отличные показатели и претендовал на послабления. Сейчас из сценария Б он снова перешел к сценарию В.

Ученый сказал, что коронавирус, возможно, отступит в следующем году или через два года, поэтому не стоит исключать возможности сохранения карантина еще в течение нескольких недель.

"Это болезнь, еще есть очаги, возможно, она никогда не уйдет. Можно задать вопрос, не будет ли у нас COVID-19 появляться ежегодно, как грипп?", – вопрошает Землис-Балявичюс.

Он назвал тенденцию, которая вызывает беспокойство.

"Смертность снижается медленно (...) Всем, кого госпитализируют, сразу назначают кислородную терапию. Это значит, что есть теневое заболевание, не все люди тестируются – не все ложатся в больницу, такие сразу попадают в статистику смертности. Надо решать эту проблему", – сказал ученый.

Он рассказал, каким может быть лето в этом году.

"Если не будет британского штамма, я думаю, лето будет таким же, kкак в прошлом году. Это значит, что новых случаев будет мало, мы будем жить практически свободно, вирус никуда не денется, нам надо будет использовать лето для подготовке к осени. Но есть еще британский штамм", – сказал Землис-Балявичюс.

По его словам, беспокоит тот факт, что в Бразилии и ЮАР, где сейчас лето, штаммы распространяются быстрее.

Ученый заметил, что для того, чтобы не запутаться, важно следить за несколькими показателями.

"Самое главное - новые случаи, потом идет количество пациентов в больницах и смертность. Эти данные основные", – сказал Землис-Балявичюс, заметив, что разница в статистике связана с бюрократией.

В Литве от коронавируса привили 3% популяции, по словам ученого, результат принесла бы только вакцинация 70% жителей страны.

"О 70% говорят не просто так. Надо, чтобы не привили 70%, а чтобы у 70% был иммунитет. Вопрос в том, хватит ли нам этих 70%, ведь в случае с приходом британского штамма нужно, чтобы иммунитет был у как можно большего числа людей", – сказал он.

Поскольку сейчас сложно добиться такого высокого процента вакцинации, надо управлять пандемией иначе – с помощью тестирования и сокращения числа контактов.

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