В Литве цены на электричество самые высокие за пять лет

В связи с продолжающимися в Литве холодами потребление электроэнергии на прошлой неделе было самым высоким с периода восстановления Независимости. При этом оптовые рыночные цены были самыми высокими за пять лет, начиная с 2015 года. Об этом сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.

C 8 по 14 февраля средняя недельная цена на электроэнергию в Литве выросла на 11% и составила 69,5 евро за мегаватт-час. Такие же цены были в Эстонии и Латвии, где недельная цена выросла на 12%,

"Глядя с исторической перспективы, более высокая недельная цена была зафиксирована только в 2015 году, когда у Литвы еще не было межсистемных перемычек со Швецией и Польшей. После появления возможности напрямую импортировать электроэнергию из Швеции через NordBalt цены резко снизились", - заявил директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По его словам, на скандинавском рынке большое влияние на стоимость электричества оказывает производство на гидроэлектростанциях, чье предложение зависит от сезонности и климатических условий.

"В настоящее время уровень водных ресурсов остается высоким, однако очень быстро снижается из-за холодов, которые обусловили повышенный спрос на электроэнергию в регионе. При такой высокой потребности в электричестве, особенно в часы пик, возросший спрос покрывают более дорогие электростанции, поэтому при повышенном потреблении электричества уже вторю неделю мы видим часовые цены, превышающие 200 евро за мегаватт-час", - заявил Л. Варанавичюс.

На прошлой неделе потребление электроэнергии в Литве возросло на 7% и составило 290 гигаватт-час - это самый высокий уровень с периода восстановления Независимости Литвы. Производство электроэнергии в Литве выросло на 46%, а местные электростанции обеспечили 41% потребности страны. В целом в Литве за неделю было произведено 120 гигаватт-час.

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