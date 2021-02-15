"В данном случае я поддерживаю амбициозные цели президента и надеюсь, что это станет реальностью. У комиссии есть сходный план и оба они реальны", – сказал В, Синкявичюс в пятницу в интервью программы "Тема дня" телеканала LRT.

Он отметил, что скорость вакцинации будет зависеть от компаний, поставляющих вакцины.

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"Конечно, мы должны осознавать, что успех данного плана зависит не от Комиссии или стран-членов, а в данном случае – от готовности Литвы, но еще и от производственных мощностей компаний, которые уже производят вакцины или готовятся их производить, от различных непредвиденных ситуаций", – сказал еврокомиссар.

Он также отметил, что в феврале страны ЕС получат 33 млн доз вакцины, в марте – 55 млн, а каждый второй месяц квартала – как минимум по 100 млн. доз.

Виргиниюс Синкявичюс утверждает, что процесс мог бы ускориться за счет авторизации других вакцин.

Напомним, ЕС подписал договора о поставках вакцины с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna.

Пока Европейское фармагентство утвердило три вакцины: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

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