В январе фиксировалось больше дезинформации по теме 13 января. Во внешней политике – армия

В минувшем январе фиксировался повышенный объем дезинформации, причем особо стремились принизить независимость Литвы защищенную 13 января 1991 года. Этот Этот факт зафиксировали структуры литовской армии, проводящие постоянный мониторинг информационного климата.

Как отмечают специалисты Департамента стратегической коммуникации, в январе были зафиксированы 375 случаев с признаками информационных атaк. По сравнению с предыдущим месяцем интенсивность негативной информации выросла: в декабре фиксировалось 320 случаев.

В январе в источниках, контролируемых Россией и Беларусью, доминировали две основные темы: стремились принизить защищенную во время январских событий 1991 года независимость Литвы, а также позицию Литвы по вопросам внешней политики.

Основными событиями национального и международного значения, вызвавшими информационную деятельность, направленную против Литовского государства, были мероприятия тридцатилетия событий 13 января, поправки к законам по ситуации с белорусским санаторием Belorus в литовском Друскининкай, совместное заявление глав МИД стран Балтии по поводу ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Незамеченным не осталось и внесение российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Внимание также привлекла присяга президента США Джо Байдена.

Основными коммуникационными каналами, которые распространяют негативную информацию, по-прежнему остаются порталы на русском и литовском языках (82%), радио (7%), социальные сети Facebook и YouTube, блоги (8%), телевидение (2%) и официальные страницы (1%).

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