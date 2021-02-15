Министр МВД: со среды в Литве вводится контроль на дорогах в Польшу

BNS ru.DELFI.lt

Foto: R. Tenio nuotr.

С утра среды, 17 февраля, начинает осуществляться контроль на дорогах Литвы в направлении Польши. Это делается, чтобы снизить угрозу распространения мутаций коронавируса.

Распространение новых штаммов коронавируса сегодня становится угрозой. Неудивительно, что страны, включая Литву, применяют новые меры контроля. "Будут проверять заполнение информации путешествовавшего у прибывающих с польской стороны, а также наличие теста – так, как сейчас проверяется в аэропортах", – написала в социальной сети "Фейсбук" министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Запись появилась после заседания Правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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