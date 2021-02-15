Глава МВД Литвы: последует ряд изменений и просьба

В понедельник в Литве состоялось заседание правительственной комиссии по чрезвычайному положению. На нем обсудили эпидемиологическую ситуацию, оценили новые данные и контроль приезжающих в страны. После заседания рассказали и трех возможных изменениях.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что беспокойство вызывают объемы тестирования.

"Сегодня после заседания комиссии у нас есть четыре новости. Первая связана с тестированием. Как известно, с сегодняшнего дня работают небольшие магазины и салоны красоты. Но беспокоит тот факт, что из десятков тысяч людей, которые вышли на работу, проверились только две тысячи.

Обычно у 2% сдавших тест результат бывает положительным. Мы просим всех, особенно тех, кто возвращается на работу, проявить ответственность, особенно в контексте того, что завтра у нас 16 февраля. Наверное, наилучшим подарком будет гражданская позиция и ответственность", – сказала Билотайте.

По ее словам, "не хочется, что бы через две недели в реанимации оказались люди, получившие услуги в салонах красоты".

"Еще одна просьба к муниципалитетам. Она связана с масштабами тестирования. Мы просим увеличить масштабы. Мы должны отметить, что все послабления должны быть связаны с интенсивным тестированием", – сказала Билотайте.

По ее словам, улучшение эпидемиологической ситуации позволяет думать о послаблениям в режиме ограничения мобильности между муниципалитетами. Комиссия предложит снять ограничение на мобильность в круговых муниципалитетах Алитуса, Шяуляй и Паневежиса.

"Надо определиться, с какого момента. Тогда и будет известна конкретная ситуация", – пояснила министр.

Билотайте сказала, что выбраны эти три муниципалитета, чтобы вводить послабления постепенно.

"Я не думаю, что с этим решением мы опаздываем. Мы просто подходим к ситуации ответственно, шаг за шагом. Мы понимаем желание людей вернуться к обычной жизни, но не все так просто", – продолжила министр.

По ее словам, больше всего постов на дорогах было в праздники.

"В обычные дни контроль не бывает таким строгим, больше постов бывает в выходные. (...) Мы стараемся понемногу вводить послабления", – заметила Билотайте.

С понедельника предлагают разрешить уроки вождения и экзамены для водителей.

"Третья и последняя весть - с 8 ч. 17 февраля ужесточат контроль автомобильного транспорта на границе с Польшей", – сказала министр.

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