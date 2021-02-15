Сокращается время самоизоляции для прибывающих в Литву из-за границы

С понедельника прибывающие в Литву из-за границы должны проводить в самоизоляции не 14, а 10 дней, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

В списке сильно затронутых вирусом стран остаются все государства мира, однако незначительно сократилось число стран, по прибытии из которых применяются более строгие правила изоляции.

Все прибывающие еще до прибытия должны зарегистрироваться на сайте Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) и заполнить электронную анкету, предоставить полученный код подтверждения (QR-код) перевозчику до входа в транспортное средство.

При путешествии собственным транспортом следует зарегистрироваться до момента пересечения границы Литвы и предоставить полученный код подтверждения (QR-код) специалистам НЦОЗ или другим должностным лицам на пассажирском контрольном пункте.

Прибывающие, у которых нет простудных симптомов, могут сократить срок самоизоляции, выполнив тест ПЦР не ранее чем на седьмой день после прибытия и получив отрицательный ответ.

Однако и после сокращения времени самоизоляции на 14 дней после прибытия необходимо ограничивать количество лиц, с которыми происходит общение.

Работающим разрешается вернуться на работу и домой, а при общении с другими лицами надевать защитные маски, соблюдать дистанцию и другие меры.

Минздрав утверждает, что ввел изменения и в отношении лиц, прибывающих с понедельника из третьих стран с рабочими целями и с разрешения одного из министерств.

"Таким лицам во время изоляции можно будет посещать место работы, если они прибывают из стран, в отношении которых применяются более мягкие условия самоизоляции", – говорится в сообщении.

С понедельника смягченные условия изоляции будут применяться в отношении прибывающих из ОАЭ, Панамы, Сейшельских островов, более строгие – с Сен-Луиса.

Список затронутых стран публикуется каждую пятницу, вступает в силу в понедельник и действует неделю.

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