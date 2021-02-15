Новая волна послаблений в Литве возможна в марте: есть вероятность перейти к сценарию Б

В соответствии с прогнозами аналитиков, если удастся сохранить нынешние тенденции в связи со снижением заболеваемости коронавирусом (COVID-19), есть вероятность в марте перейти к сценарию Б. Главное, чтобы этому не помешали мутации вируса и негативный результат послаблений, сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Аналитики сказали, что если мы сохраним такие тенденциями, то к сценарию Б перейдем в марте. Но тут главное, чтобы не было воздействия мутаций", – сказал Дулькис.

Глава Миздрава сказал, что подействовать на ситуацию могут и послабления, которые вступили в силу с 15 февраля.

"Сам факт, что наши жители добились такого результата - с середины декабря, когда у нас было по 1500 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, до настоящего времени достигли меньше 300 случаев на 100 000 жителей, говорит о том, что можно что-то делать, менять в нашей жизни, но это надо делать постепенно и осторожно", – сказал Дулькис.

Он сказал, что действия правительства связаны с определенными показателями и сценариями.

"Главной нашей целью с середины декабря было создание сценариев и их презентация обществу. Принцип был такой, что мы говорим не о датах, а о показателях, мы мотивируем жителей на совместное их достижение", – сказал Дулькис.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после сообщения о послаблениях просила о двух вещах: чтобы представители бизнеса сдали тесты на коронавирус и соблюдали максимальные требования безопасности.

Глава Миздрава уточник, что вместе с решениями правительство устанавливает новые требования к площади помещений и средствах безопасности. Они зависят от конкретной деятельности.

"Мы видим, что большая часть общества очень хорошо соблюдает рекомендации", – сказал Дулькис.

Министр пояснил, что появилась возможность организовать тестирование, поскольку стало меньше симптомных случаев, у лаборатории появились мощности.

"Позже включат компенсирующий тестирование механизм", – сказал он.

Если количество новых случаев увеличится, то вернутся к другому сценарию.

Дулькис напомнил, что самый свободный режим будет действовать, когда останется не больше 25 случаев на 100 000 жителей. Это сценарий A.

"Но надо не забывать, что это больше случаев, чем было во время первой волны", – сказал министр.

По его словам, пока еще обсуждают вопрос ношения масок на улице.

"В соответствии с нынешним видением, наверное, маски на улице будут необязательными в условиях сценария A. (…) Но мы еще обсуждаем этот вопрос. Надо видеть комплекс мер", – сказал Дулькис.

Министр заметил, что это будет зависеть от результата вакцинации.

"Мы уже привили почти всех врачей, уже есть другие результаты. В десятки раз снизились случаи заболевания врачей, пациентов, новые очаги. Перемены значительные", – сказал министр.

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