Президент Литвы готов привиться от COVID-19 в установленным порядке

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов привиться от COVID-19 в установленном порядке и доверяет всем вакцинам, которые сейчас применяются в Литве.

"Я готов прививаться так, как установлено порядком. Я доверяю всем вакцинам, которые сейчас поставляются в Литву, я могу привиться любой из них, и не вижу в этом проблемы, более того, что и возраст еще позволяет", – сказал в пятницу глава государства в интервью службе новостей телеканала TV3.

В Литве не предусмотрен отдельный порядок вакцинации для нынешних или бывших руководителей страны.

Людей прививают в порядке очереди приоритетов, установленных министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, согласно которым первыми привиты медики, работающие с пациентами с коронавирусом.

Затем начали прививать пациентов, волонтеров в больницах и прочих медработников, работников и подопечных домов соцопеки, учителей, олимпийских спортсменов, вскоре начнут прививать пожилых людей.

В данный момент в Литве прививают вакцинами от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

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