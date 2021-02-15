Коронавирус в Литве: 203 новых случая, 8 человек скончались

За минувшие сутки в Литве подтверждено 203 новых случая коронавируса (COVID-19), еще 8 человек скончались от этой инфекции, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 190 937 человек. Среднее количество новых случаев в день за последние 14 дней - 270,3.

175 034 человек уже выздоровели, 9576 еще болеют.

От коронавируса скончались 3080 человек, по другим причинам скончался еще 5961 человек.

Одной дозой вакцины от коронавируса в Литве привиты 98 163 человека, двумя – 54 342 человека.

За минувшие сутки проверено 2736 тестов, всего за время пандемии выполнено 2 003 700 тестов.

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