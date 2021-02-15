С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 190 937 человек. Среднее количество новых случаев в день за последние 14 дней - 270,3.
175 034 человек уже выздоровели, 9576 еще болеют.
От коронавируса скончались 3080 человек, по другим причинам скончался еще 5961 человек.
Одной дозой вакцины от коронавируса в Литве привиты 98 163 человека, двумя – 54 342 человека.
За минувшие сутки проверено 2736 тестов, всего за время пандемии выполнено 2 003 700 тестов.
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