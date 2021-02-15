В Литве обнаружены и идентифицированы останки 11 партизан и их помощников

Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы сообщает, что удалось идентифицировать останки 11-ти участников вооруженного сопротивления и их помощников.

На Сиротском кладбище в Вильнюсе обнаружены останки 33-летнего Витаутаса Мишкиниса-Весуласа (был расстрелян в 1962 г.) и 35-летнего Пранцишкуса Прусайтиса-Лапе (расстрелян в 1963 г.).

Pranciškus Prusaitis-Lapė Foto: LGGRTC

В 2019 г на кладбище в Лепалингисе (Друскининкайский муниципалитет) обнаружили останки 34 партизан. Идентифицированы останки 7 партизан и двух помощников. Завершается процесс идентификации останков еще 3 человек.

Идентифицированы останки 16-летнего Альфонсаса Бубнялиса, 18-летнего связиста Витаутаса Каузонаса, 39-летнего Пятраса Вилькялиса-Бардзукас, 21-летнего Юозаса Баркаускаса-Веюнаса, 21-летнего Пятраса Жакявичюса-Таутмилиса, 26-летнего Антанаса Шяркшнаса-Биюнаса, 31-летнего Болюса Сотникаса-Мильжинаса, 19-летнего Пятраса Видейку-Кляваса, 25-летнего Владаса Амшеюса-Нериса.

4-ро из них погибли в окрестностях Лепалингиса 9 марта 1949 года в деревне Норкунай и в деревне Смалишкес.

Vytautas Miškinis-Viesulas Foto: LGGRTC

14 ноября 1949 г. в лесах Панары погибли Амшеюс-Нерис и Видейка-Клявас, а также Каузонас. Шяркшнас-Биюнас погиб в 1947 году во время засады между деревнями Дулгининкай и Валанчюнай.

Antanas Šerkšnas-Bijūnas Foto: LGGRTC

Останки 16-летнего Бубнялиса чекисты закопали во дворе здания НКВД. В 1991 г по инициативе жителей Лепалингиса разрозненно захороненных партизан перезахоронили на кладбище Лепалингиса.

Bolius Sotnikas-Milžinas Foto: LGGRTC

Petras Vilkelis-Barzdukas Foto: LGGRTC

В 2019 г. идентификацией останков этих партизан занимались специалисты центра геноцида.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!