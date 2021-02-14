На большей части Литвы ситуация крайне сложная: местами бушует метель

Из-за продолжающегося снегопада и метели на большей части территории Литвы, особенно в Тельшяйском, Шяуляйском, Паневежисском, Каунасском, Мариямпольском и Вильнюсском уездах, сохраняются тяжелые дорожные условия. Здесь дорожное покрытие со слоем снега и скользкое.

В остальной части страны дороги в основном влажные.

Районные дороги с меньшей интенсивностью движения - со слоем рыхлого снега до 10 см, местами есть обледенелые участки. В стране работают механизмы присмотра за дорогами, но из-за осадков поверхность пути быстро покрывается новым слоем снега, поэтому водителей просят учитывать состояние дороги и метеорологические условия и выбрать безопасную скорость.

Статьи по теме: Зима уходить не собирается: на следующей неделе температура снова упадет

В воскресенье вечером почти по всей Литве пошел снег. В Вильнюсском уезде снег местами превращается в слякоть. В Тельшяйском районе - метель. Только в Клайпедском и Таурагском уездах - без значительных осадков. Температура воздуха колебалась от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

По данным Гидрометслужбы, ночью местами пройдет небольшой снег.

Ночью слабый ветер будет дуть в основном с севера. Температура воздуха упадет с 11 до 16 градусов ниже нуля, местами с 7 до 10 градусов ниже нуля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!