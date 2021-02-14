Оценили будущее Карбаускиса и Сквернялиса: есть только один разумный путь

Представители Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) представили в четверг теневое правительство во главе с председателем партии Рамунасом Карбаускисом, поскольку бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис ушел с этой должности. С. Сквернялис заверил, что для него более актуально объединение всей оппозиции, чем обособленное формирование одной политической партии. Политологи, опрошенные Delfi, сказали, что С. Сквернялису не следует слишком сильно отворачиваться от СКЗЛ и ее лидера, потому что это не выгодно ни одной из сторон.

Объединить оппозицию сейчас будет сложнее

Объясняя, почему он не стал главой неформального правительства, С. Сквернялис признался, что несколько иначе смотрит на работу в оппозиции. По его словам, можно было попытаться построить теневое правительство из всех оппозиционных партий .

"Я считаю, что нужно было попытаться сформировать коалиционное правительство из оппозиционных фракций. Если мы говорим о реальных шагах и реальных действиях, мы, вероятно, хорошо понимаем, что в Литве, скорее всего, не будет так, чтобы одна политическая партия формировала правительство", - рассуждал бывший премьер-министр.

"Однако есть решения о формировании отдельного теневого правительства. Все нормально", - добавил С. Сквернялис.

Мало того, отметил С. Сквернялис, после того, как "крестьяне" сформировали теневое правительство, консолидировать оппозиционные партии станет еще сложнее.

"Давайте посмотрим реально. После такого шага сделать это будет еще сложнее. Давайте не будем забывать одну важную вещь: и ЛСДП, и Партия труда, и "крестьяне" также являются конкурентами одного и того же избирателя. Поэтому у более мелких оппозиционных фракций есть опасения, что они будут затенены", - сказал С. Сквернялис.

Согласно последнему опросу Spinter tyrimai, проведенному по заказу Delfi, бывший премьер-министр С. Сквернялис - второй наиболее подходящий кандидат на пост премьер-министра по мнению респондентов.

Рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните в этом опросе составляет 34,2 процента, С. Сквернялиса - 7,6 процента.

"В политике нет вечных друзей и врагов"

Миндаугас Юркинас, профессор и политолог Университета Витаутаса Великого, сказал Delfi, что это решение С. Сквернялиса ясно показывает, что его целью было найти лидера оппозиции.

"Если политик задумывается о другой деятельности, значит, эта деятельность кажется ему более логичной. Исходя из информации, которая дошла до нас в публичной сфере, я считаю, что С. Сквернялис, как бывший премьер-министр, с его управленческим и политическим опытом, должен стать лидером оппозиции.

Но он не может заявить об этом автоматически, потому что для необходима поддержка определенного количества представителей оппозиции", - сказал политолог.

"Я думаю, что роль С. Сквернялиса логически спланирована им как лидером оппозиции", - сказал он.

На вопрос, свидетельствует ли это о наличии разногласий между лидером ЛСКЗ Р. Карбаускисом и С. Сквернялисом, политолог из Университета Витаутаса Великого заявил, что в политике нет вечных врагов или друзей.

"В политике нет вечных друзей, нет вечных врагов, есть интересы и занятия. Безусловно, С. Сквернялис - довольно популярный политик, узнаваемая фигура в рядах "крестьянских" избирателей. Такая видимость и его высший рейтинг важны для политической партии. По логике вещей, бывший премьер-министр С. Сквернялис для Р. Карбаускиса является важным политическим игроком, привлекающим часть избирателей", - подчеркнул он.

На вопрос о том, стоило ли бывшему премьер-министру сейчас формировать новую фракцию в Сейме, политолог М. Юркинас напомнил, что любое разделение избирателей оценивается очень строго.

"История раскола политических партий безжалостна для расколотых партий. (…) Вердикт электората для них неблагоприятен. Этот раскол очень дорого обходится, а перспективы очень небольшие", - напомнил М. Юркинас.

Собеседник Delfi пояснил, что на данный момент такие политические движения никому не принесут пользы.

"Я полагаю, что любые расколы или разногласия не пойдут на пользу крупнейшей оппозиционной фракции. Они также могут рассчитывать на внутренние разногласия, чтобы ослабить свои знания и значение теневого правительства. На данный момент это им не выгодно", - поделился своим мнением политолог Университета Витаутаса Великого М. Юркинас.

"Только будучи вместе, крестьяне еще что-то значат"

Виргис Валентинавичюс, доцент и политолог Университета Миколаса Ромериса (УМР), заявил, что бывшему премьер-министру С. Сквернялису не нужно ссориться с лидером ЛСКЗ.

"Для него разумно согласиться с Р. Карбаускисом. Но не обязательно то, что разумно, будет сделано. У С. Сквернялиса были такие моменты примадонны и раньше, когда стучал в дверь, угрожая Р. Карбаускису отдельной партией. Они, конечно, в чем-то не договорились", - подумал он.

В. Валентинавичюс заявил, что не следует верить вежливости С. Сквернялиса, поскольку договоренности по какому-то поводу явно не было.

"Может быть, не договорились о зарплате? В конце концов, не будем забывать, что Р. Карбаускис - человек, который платил С. Сквернялису зарплату. Мы не знаем, почему они поссорились. И эти вежливые высказывания С. Сквернялиса не информируют нас о том, что на самом деле произошло между ними", - изложил он свою позицию.

Политолог заверил, что только совместная работа С. Сквернялиса и Р. Карбаускиса является основой стабильной ЛСКЗ.

"Понятно, что политически им нужно быть вместе, потому что они вместе уже 4 года, ценность политических обстоятельств. И только вместе крестьяне что-то значат. И быть разделенными для них - путь к небытию. Я думаю, что рано или поздно, как и раньше, он развернется, вернется и договорится", - предсказал В. Валентинавичюс.

Политолог сказал, что бывший глава правительства не интересуется политикой.

"Он чистый администратор, специалист по командной работе, как привык в полиции, привык указывать, командовать, а не писать и говорить. Я понятия не имею, как он может создать независимое политическое движение, партию, если это не приписанная ему производная. Он просто не понимает, как работает политика, ему все равно.

И в парламенте ему все равно, мы его не видим. Его интересует только результат - сила в его руках. А когда мы его не видим, мотивация С. Сквернялиса к чему-либо заметно падает", - высказал свое мнение В. Валентинавичюс.

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