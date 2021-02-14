Белорусский IT-бизнес открывает Вильнюс: учредители компании Cortlex рассказали о начале работы в Литве

До недавнего времени Беларусь считалась одним из важнейших центров по разработке программного обеспечения в Восточной Европе. По оценкам Всемирного банка, в 2018 году страна входила в десятку стран мира по проведению дружественных реформ для бизнеса, связанного с информационными технологиями. IT-индустрия занимала третье место в республике по количеству вакансий, а доля этого сектора создавала около 8% ВВП всего государства. Тем не менее сегодня все изменилось: после массовой волны протестов десятки IT-компаний и сотни специалистов этой отрасли заявили о намерениях уехать.

Когда в офисы известных белорусских компаний постучались силовики, многие восприняли это как сигнал. Сотни специалистов в области информационных технологий переехали за рубеж, владельцы десятков IT-предприятий перевели свой бизнес за границу или заявили о планах по релокации. Таким образом, власти Беларуси сами подставили себе подножку, а ключевыми бенефициарами описываемых событий стали соседи – Польша, Украина, Россия и страны Балтии. Литва не стала исключением: когда перспективный бизнес столкнулся с угрозой, литовское правительство оперативно заявило о стремлении помочь и создать все условия для переезда таких компаний.

Известно, что по ряду причин Литва отстает от соседей в привлечении бизнес-интересантов, однако в целом процесс идет. По словам высоких чиновников из министерства экономики и инноваций, сегодня «страна работает более чем с 60 потенциальными белорусскими компаниями». В республике уже обосновалисьтакие компании, как EssentOptics и Belka Games. О намерениях открыть офисы и начать работу также заявили такие общепризнанные мировые бренды, как Wargaming, Flo Health, Coherent Solutions и Godel Technologies.

Инвестиционный катализатор

Сегодня власти активно помогают белорусским предпринимателям, желающим начать бизнес в Литве, обустроиться в стране. Чиновникам дали команду сделать все возможное, чтобы облегчить процесс оформления документов на самом высоком уровне, но до августа 2020-го все было иначе. Не секрет, что к инвесторам и бизнесменам из третьих стран, в том числе и из Беларуси, относятся крайне настороженно – на них смотрят под увеличительным стеклом. Это происходит по разным причинам, но ключевые из них – риски, связанные с отмыванием денег и вопросами национальной безопасности. В то же время Департамент миграции, являющийся главным медиатором всех процессов, давно стал объектом критики со стороны целого ряда политиков и деловых интересантов. Штатных бюрократов обвиняют в том, что сотрудники ведомства некомпетентны и пристрастны, что система работает слабо, что бумажной волокиты слишком много, а из-за постоянно меняющихся требований многие отказываются обивать пороги учреждений и уезжают за рубеж.

Учитывая ситуацию, в обозримом будущем релокация белорусских предприятий и специалистов в области IT-технологий продолжится, значит, соседние страны могут собрать все сливки. Литва, безусловно, не останется в стороне, государство поможет белорусам, чем может, однако приход новых игроков на литовский рынок нельзя назвать исключительным событием – IT-компании из Беларуси появлялись в стране и раньше. Одна из них – „Cortlex“, открывшая офис в Вильнюсе в октябре прошлого года.

Компания „Cortlex“ занимается разработкой программного обеспечения, в мире IT – это довольно известный белорусский бренд. Она была создана в 2015 году в Минске. Появление отдельной юридической единицы в Вильнюсе открыло новую страницу в истории предприятия. Сегодня фирма из РБ обживается на новом месте, однако коллектив, как признаются сами руководители, у них интернациональный.

Мы поговорили с учредителями „Cortlex“ и узнали, сложно ли было приспособиться к литовским реалиям. Забегая вперед, скажем, что основные трудности были связаны не столько с властями, сколько с местными банками.

Диверсификация как путь к успеху

«Мы занимаемся сервисным бизнесом, помогаем бизнесу в развитии его IT-продуктов. Выполняем самые разные запросы клиентов, кого-то ведем от А до Я, кому-то помогаем решить конкретную задачу на отдельном этапе», - говорит ведущий учредитель компании Дмитрий Дубовец.

«К нам обращаются самые разные компании из Европы и Соединенных Штатов, для которых мы на заказ создаем софт, то есть программное обеспечение. Большинство наших заказов связано с Европой, мы много работали с Бельгией, у нас есть клиенты в Италии и несколько заказчиков из Скандинавских стран. Чтобы у ваших читателей сложилась картинка, попытаюсь привести пример того, чем мы занимаемся. Например, мы работаем с бельгийской компанией, которая помогает учиться детям с ограниченными возможностями или определенными особенностями развития – у них может быть дислексия или нарушение зрительного восприятия. У такой компании есть потребность в софте, который мог бы диктовать текст или увеличивать его. Для этого создаются физические устройства, за счет которых можно читать пальцами. В свою очередь, мы разрабатываем для них программное обеспечение. Вот такими проектами мы занимаемся», - дополняет его Роман Римша, учредитель компании и один из руководителей офиса в Вильнюсе.

По их словам, „Cortlex“ в Минске и „Cortlex“ в Вильнюсе работают, как две разные компании под одной маркой, но и ту, и другую учредили одни и те же люди. Трое из них – белорусы, один – гражданин Литвы.

«В общей совокупности в двух компаниях работают около 50 человек. Большая часть – в Минске, в вильнюсском офисе пока только шестеро, но это пока, - рассказывает Дмитрий. – На самом деле, история открытия в Литве очень интересна. Это решение было принято 28 февраля 2020 года. Чтобы вы понимали контекст, объясню, что стиль работы нашей компании неразрывно связан с диверсификацией – мы стараемся диверсифицировать портфель наших клиентов, рынки, на которых мы работаем… В определенный момент мы добрались и до релокаций, то есть до решения разнообразить и расширить наше местоположение», - отмечает собеседник.

Между тем Роман Римша поправляет коллегу.

«Сейчас в Литве работают уже восемь человек. С учетом карантина пока ребята в офисе не появляются – все происходит удаленно. Если есть желающие поработать, пользуясь случаем, скажу, что в Вильнюсе у нас 15 открытых позиций. В идеальном варианте мы бы хотели до конца года принять 12-15 человек. На данный момент у нас работают литовцы, один испанец и два белоруса. Кто-то говорит по-русски, кто-то по-литовски, но поскольку все разные, рабочий язык – английский. Я активный сторонник идеи, что коллектив должен быть интернациональным. Это очень помогает при работе с разными клиентами. Если у тебя, условно говоря, есть сотрудник бельгиец и заказчик из Бельгии, то понять друг друга всем нам будет проще».

Кадры решают все

Собеседники признаются, что выбор на Литву пал благодаря нескольким факторам. Ключевой аргумент – люди и выгодное расположение.

«Мы подросли достаточно для того, чтобы позволить себе открыть еще один полноценный офис где-нибудь за рубежом. Мы изучили предложения, посмотрели на условия в странах ближнего зарубежья. Могу сказать, что в целом налоги и правила ведения бизнеса в соседних республиках везде одинаковы – есть различия, но они не такие существенные. Где-то лучше в одной сфере, где-то в другой [...]. Что повлияло на выбор в пользу Литвы? Все гораздо проще, чем вы думаете: наш коллега на тот момент уже работал из Литвы, поэтому там был своеобразный мини-офис. Благодаря этой зацепке мы решили развиваться именно в этой стране. Кроме того, для нас процесс учреждения иностранного офиса был в новинку, поэтому всегда лучше, когда на месте есть свой человек», - говорит Дмитрий Дубовец.

Тем не менее путь регистрации предприятия на территории Литвы не был устлан розами.

«Начать работу в Литве было непросто. Главным камнем преткновения для литовской стороны стало то, что большая часть учредителей – граждане Беларуси. Из-за этого сразу возникло много вопросов, на решение которых ушли месяцы. Нас допытывали, почему мы хотим работать именно из Литвы, говорили, что, мол, раз вы белорусы, то и работайте себе спокойно из Беларуси – не трогайте Литву. Конечно, я обобщаю, но звучало это примерно так. По крайней мере, со слов нашего директора, который согласовывал все нюансы».

«Аналогичная ситуация была с банками. Мы перебрали все основные банки, работающие на территории Литвы, но в итоге с горем пополам счет удалось открыть лишь в „Šiaulių bankas“. Отвечали они, как и другие, довольно долго, запросы тоже обрабатывались небыстро, но все же это был единственный банк, который пошел нам навстречу и открыл счет. С другой стороны, весной нагрянула пандемия, поэтому все встречи и переговоры с банками проходили в режиме онлайн. Возможно, это как-то повлияло на скорость и оперативность», - рассуждает минский учредитель.

Ему вторит и Роман Римша.

«Большинство вопросов поступали именно из банков, их действительно смущал тот факт, что часть учредителей – граждане Беларуси. Лично мне не очень понятно, почему в Литве банки являются не поставщиками сервисных услуг, а фактически берут на себя роль регулятора. Сам процесс учреждения предприятия не вызывает больших проблем, но ты не можешь сделать этого, пока у тебя нет счета в банке. Приходится заполнять очень много бумажек, при этом сами сотрудники банков какие-то очень испуганные, как будто их кто-то толкает на что-то незаконное… У меня, как у гражданина Литвы, эта ситуация не вызывает большого удивления, но у моих коллег это возникло много вопросов. В целом на это ушло очень много времени. Когда ты открываешь офис, хочешь сосредоточиться на работе, на клиентах, на заказах, на людях, на новых возможностях, а не на бесконечной бюрократии, которая отбирает большую часть твоего рабочего времени, и это, как мы знаем, обычная для Литвы история, но это нельзя назвать нормой», - делится мыслями Роман.





Осенний прорыв

По словам Дмитрия, определенный прорыв произошел в сентябре. В это время ответственные ведомства в Литве ускорились и „Cortlex“ удалось уладить ключевые моменты. К слову, в этом же месяце в республике стали открывать офисы и другие белорусские IT-компании. Есть предположение, что это связано с изменившейся повесткой и открытым заявлением политических властей об оказании всесторонней помощи белорусам, желающим перевести бизнес в Литву.

Компания „Cortlex“ хорошо зарекомендовала себя на рынке IT-услуг. В связи с этим возникает вопрос, зачем ей нужно содержать еще один офис – в Европе. Минский учредитель отвечает: «Здесь много нюансов. Во-первых, есть клиенты, которые хотят заключать контракты только с юридическими лицами, работающими на территории Евросоюза. Для них это важно – они хотят, чтобы все сделки были защищены европейскими законами, чтобы все суды находились в Европе и тому подобное. Во-вторых, нас интересует так называемый рынок кандидатов. Белорусы похожи на литовцев, но менталитет все же отличается. Мы рады тому, что появилась возможность получить доступ к новому рынку. Помимо прочего, Литва – страна-член ЕС, значит, мы можем найти и привлечь к работе множество новых сотрудников из всех государств, принадлежащих к сообществу. Ну и в-третьих, мы стараемся диверсифицироваться – мы не хотим, чтобы наша работа зависела от какого-либо правительства, поэтому в перспективе нацелены на появление разных центров в разных точках мира».

Роман соглашается с коллегой, но акцентирует: «Поскольку мы занимаемся высокотехнологичным бизнесом, в нашем случае кадры решают все. Чем больше у нас доступа к талантливым кандидатам, тем лучше для нашей компании. В таком случае мы можем выбирать, предлагать новые возможности клиентам и рассредоточить свои силы. Таким образом, расширение географии нужно для найма IT-инженеров – это одна из причин. Во-вторых, у нас есть предположение, которое пока еще не подтвердилось, что, находясь внутри ЕС, мы сможем получить и открыть для себя определенные новые перспективы для работы, которые были для нас недоступны вне сообщества».

Роман Римша – гражданин Литвы. Именно он взял на себя роль одного из ключевых переговорщиков с литовскими госслужбами и банками.

«Мой папа – белорус, а мама – литовка. В свое время я уехал из Беларуси, приехал в Литву работать, а лет пять-шесть назад восстановил литовское гражданство. Говоря о „Cortlex“, какое-то время я просто работал удаленно, а в феврале сказал, что, мол, хватит это терпеть – давайте откроем здесь полноценный офис. Так и завертелось, а идею вынашивали давно, с 2018 года».





Протесты и репрессии – удар по репутации Беларуси

Дмитрий Дубовец утверждает, что после начала протестов против Лукашенко в одну лишь Литву перебралось около десяти белорусских компаний, связанных с IT.

«Не проходит и дня, чтобы передо мной не мелькали сообщения о том, как в Украине, Литве, Латвии или Польше открываются новые компании из Беларуси. То, что произошло после выборов, очень сильно отразилось на IT-секторе. С точки зрения репутации мы несем колоссальный ущерб – Беларусь, как страна, долго работала на этот имидж, а теперь все катится в тартарары. Лично нас пока это не коснулось так сильно, как могло бы, но я знаю множество историй коллег – их клиенты настойчиво просят перевести бизнес за рубеж, вывести за границу команду или хотя бы уменьшить число людей в Беларуси, так как они опасаются за свои контракты и стабильную работу», - вздыхает собеседник.

По его словам, у политики есть неприятное свойство – она вторгается в жизнь людей без спроса, игнорировать важные общественные процессы не получается, а действия власти затрагивают всех.

«Тем, кому кажется, что все в порядке, что политика ни на что не влияет, объясню простую вещь: кризис, который уже подступает, нас догонит, так как мы зависим от клиентов. Когда в отрасли появятся новые направления, когда будут открываться новые перспективы для развития и новые предложения, заказчики, безусловно, будут учитывать текущую ситуацию в Беларуси, так как все это связано с рисками. Это нельзя игнорировать – мы, в прямом смысле слова, часть глобального мира. Та же проблема была у наших коллег по цеху в Украине в 2014 году. Из-за сложной и нестабильной политической ситуации они тоже столкнулись с кризисом доверия со стороны клиентов. Для того чтобы более-менее восстановить репутацию, понадобилось два-три года, но отголоски слышны до сих пор», - резюмировал ведущий учредитель „Cortlex“.

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