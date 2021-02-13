Получивших вакцину от COVID-19 призвали не расслабляться: они могут быть переносчиками инфекции

Вакцинация от коронавируса не избавляет получившего прививку человека от необходимости носить маску, сообщила РИА "Новости" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Вакцинированные могут быть бессимптомными распространителями инфекции и заражать других.

"Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни", - пояснила Баранова, посетовав на "бесстрашных и безмасочных" вакцинированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со своей стороны предупредила, что ранее перенесшие COVID-19, несмотря на наличие антител, могут заразиться повторно - уже новыми штаммами коронавируса. Такие предварительные данные поступили из ЮАР, сообщила на брифинге 12 февраля главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Специалисты изучают, на сколько хватает иммунитета у уже переболевших. По словам представительницы ВОЗ, предварительно установлена, что вакцинация снижает вирулентность (степень болезнетворности микроорганизма) вируса и, предположительно, снижает уровень передачи коронавируса. Подавляющее большинство вакцинированных переносит заболевание в легкой форме, добавила Сваминатан.

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