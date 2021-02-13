В Паневежисе погиб мужчина, стоявший между двумя тягачами

ru.DELFI.lt

В Паневежисе водитель, который не поставил грузовую машину на ручной тормоз, по неосторожности погиб во время ДТП.

Департамент полиции сообщает, что 11 февраля, в 8.34 ч. в Паневежисе, на ул. Рамигалос, на территории складов, грузовой автомобиль Iveco Daily, водитель которого не включил ручной тормоз, проехал небольшое расстояние назад и врезался в стоявший за ним автомобиль DAF FT (водитель - 1965 г.р.). В результате ДТП погиб водитель (1961 г.р.) Iveco Daily. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!