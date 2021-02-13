Близкие пропавшего мужчины предполагают, что он бродит по литовским лесам

Больше года назад в Варшаве пропал Томаш Ровицкий. Его близкие утверждают, что мужчина может бродить по литовским лесам и просят о помощи.

Томаш Ровицкий (1985 г.р.) пропал без вести 7 декабря 2019 г. Он ушел из дома в Варшаве, не взял с собой ни документы, ни телефон, ни денег. Близкие мужчины рассказали, что у Томаша гипертензия, ему нужно регулярно принимать лекарства.

Предполагают, что мужчина старается не попадаться людям на глаза, избегает больших городов, поэтому может идти пешком по лесам и сельским дорогам. Рост мужчины 185 см, он худощавого телосложения, с лысиной. Может говорить по-английски.

14 февраля 2020 г. Томаш был задержан в Литве, недалеко от границы с Беларусью (в Швенченском районе). В апреле 2020 г. он повторно был задержан в Литве у белорусской границы. После этого его близкие не получали никакой информации о его местонахождении. По словам близких мужчины, судя по всему, он пытается уйти на Восток

"Семья Томаша очень ждет его", – сказано в письме близки мужчины, полученном Delfi.

Полиция Вильнюсского округа подтвердила, что Ровицкий был объявлен в розыск в Литве. Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем или о его местонахождении, просьба звонить по номеру 112 или сообщить его близким по номеру +48 519 779 418 или эл. почте maciek.pastuszko@wp.pl

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