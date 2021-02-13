Охранник магазина Iki увел вора в туалет и стал там его избивать

В пятницу вечером в социальных сетях стали распространять видеозапись, на которой зафиксировано, как в Вильнюсе, в магазине Iki на ул. Миндауго охранник избивает человека.

По словам автора видео, он заметил, что охранник увел мужчину в туалет. Покупатель последовал за ними и увидел, что охранник бьет сидящего на унитазе мужчину "бананом".

Охранник стал просить покупателя стереть видео.

Звонок в полицию в связи с инцидентом поступил в 21.12 ч. Выяснилось, что мужчина, которого бил охранник попался на краже. Бездомный лет 40 сказал полицейским: "Я попался". На вопрос, украл ли он что-то, ответил: "Немного".

Мужчина сказал, что охранник бил его толко по ногам. Пострадавшего осмотрели врачи, внешних следов насилия не обнаружили. В больницу ехать бездомный не захотел. Он не стал никому предъявлять претензии и заявление в полицию не писал. Мужчина был пьян - 1,04 промилле.

Директор охранного департамента компании Grifs AG Жидрунас Букаускас сказал Delfi, что охранника отстранят от работы и проведут проверку.

"Поведение охранника недопустимое. Он должен был задержать вора и вызвать полицию. Очень сожалею", – сказал Букаускас.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала Delfi: "Мы приносим извинения всем нашим клиентам за это происшествие. Мы нанимаем компанию, которая предоставляет нам услуги охраны. Сейчас мы выясняем ситуацию. Еще раз приносим извинения клиентам".

Полиция в отношении бездомного составила протокол за кражу. Большинство таких воров попадается много раз, но если они крадут товары на сумму меньше 150 евро, их наказывают в административном порядке – назначают штраф. Как правило, штрафы они не платят.

Кроме того, полиция начала расследование по факту самоуправства. Для расследования такого нарушения заявление пострадавшего не нужно. Охраннику грозит арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

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