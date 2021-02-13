Живущая в Лондоне дочь потратила на подарок матери 114 евро – увидев результат пришла в ужас

Подарок, который виден на фото, обошелся женщине в 65 евро. Курьер привез подарок с опозданием на 3 часа, а цветы стоимостью больше 30 евро были украшены еловыми ветками, на которые у женщины началась аллергия.

Читатель портала Delfi Раймонда (фамилия редакции известна) живет в Лондоне. По интернету она заказала своей матери, живущей в Литве подарок ко дню рождения.

"Хочу поделиться своим опытом - я заказывала цветы в магазине Interflora. Мы были шокированы, почувствовали себя обманутыми.

Я живу в Лондоне. Маме на 65-летие я заказала букет и подарочный набор. Приехать сами мы не смогли из-за ситуации, сложившейся в мире – сделали заказ по интернету. Выбрали Interflora, мы пользуемся услугами этой компании и в Лондоне. Здесь никаких проблем не было. Я решила, что компания большая, значит, никакой опасности нет.

Nuotrauka iš įmonės puslapio. Foto: Skaitytojos nuotr.

Сюрприз не получился поскольку они позвонили маме и спросили, дома ли она, а тогда сказали, что привезут цветы. Мама стояла у окна и ждала, ждала долго. Указали, что будут с 10 до 12, а приехали в 15 ч. Но это еще ничего, по сравнению с тем, что они привезли маме. Мама позвонила, поблагодарила, но я поняла, что что-то не так. Я попросила маму прислать фотографию. Увидев ее, пришла в ужас. Я выслала компании эл. письмо, сообщила, что ни цветы, ни подарок не соответствуют тому, о чем договаривались. Со мной связались на следующий день, уверяли, что все, как в описании. Я попросила ответить на мои вопросы, но уже две недели нет никаких вестей.

Ką gavome iš tikrųjų. Foto: Skaitytojos nuotr.

Как на фото на сайте - только один цветок – розы. Всего остального не было. Главный акцент – ветки можжевельника/ели. У мамы на них аллергия! Такой подарок ей показался странным. Ведь дочь знает, что у мамы на них аллергия, а тут выбирает как акцент букета. Мама так и не поняла, нарочно я это сделала или как.

Подарок, за который заплатили 65 евро был представлен так:

Корзинка для гурмана с литовскими угощениями. Роскошный набор: мед, копчености, сыры, зеленый чай, печенье, сладости. Корзинку оформляет флорист, поэтому товары могут варьировать. Дополнительно рекомендуем заказать цветы.

Nuotrauka iš įmonės puslapio. Foto: Skaitytojos nuotr.

В наборе была шоколадка, колбаса и коробка печенья. А за доставку, кстати, взяли еще 15 евро. Весь подарок обошелся в 114 евро. Нельзя все так оставлять. А они не отвечают на запрос. На их сайте нет даже рубрики - отзывы", – удивлялась Раймонда.

Ką gavome iš tikrųjų. Foto: Skaitytojos nuotr.

Delfi уже сообщал о неудачном опыте заказа в компании Interflorа других читателей. Компания отказалась комментировать эту ситуацию. "Interflora отвечает на все жалобы и претензии клиентов индивидуально. Третьим лицам мы не предоставляем информацию", – сказано в ответе Delfi.

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