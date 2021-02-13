Список пораженных стран почти не изменился, однако все путешественники меньше времени проведут в изоляции

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В пятницу в Литве был обновлен список пораженных стран. В нем остались все страны мира, но стало меньше стран, приехавшим из которых придется провести немало времени в условиях жесткого карантина. Время изоляции для всех приезжих сократили до 10 дней. Эти правила вступят в силу с 15 февраля.

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