Глава МИД Литвы о заявлении Лаврова: это характерно для России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил, что для России характерно навязывать Евросоюзу свои правила игры.

Так Ландсбергис отреагировал на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия готова разорвать отношения с ЕС.

"Для России характерно навязывать Евросоюзу свои правила игры. ЕС не должен поддаваться на провокации, когда такое происходит", – заметил Ландсбергис.

По его словам, ЕС должен принять единую стратегию в отношении России и соблюдать ее. Сейчас, по его словам, основная проблема в отношениях - отравление и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я думаю, должна быть ясная стратегия - чего ЕС хочет добиться, какой план соблюдать. Очевидно, что основная проблема - тот факт, что оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой отравления, он лечился в Германии, а после возвращения из Германии был арестован, осужден и закрыт в тюрьму. Это основная проблема. Я думаю, ЕС должен сосредоточится на основной проблеме – Навального должны освободить, ему должны разрешить участвовать в выборах, которые должны быть справедливыми. За такие ценности борется ЕС", – сказал Ландсбергис.

"Дальше - только дело России – если борьба за эти ценности - проблема, если из-за этого следует расторгать отношения – это их выбор. Но это не должно отпугивать ЕС от борьбы за справедливость", – прибавил он.

Россия разорвет отношения с ЕС, если увидит санкции, угрожающие экономике, заявил глава МИД РФ. Ранее глава дипломатии Евросоюза Боррель обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу, пишет DW.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 12 февраля, заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом. Это произойдет, если власти вновь увидят, "что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", заявил он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live". "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — добавил министр.

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