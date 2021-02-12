На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима

В последнее время и днем, и ночью было холодно, но в выходные дни ждет небольшое "потепление". Согласно прогнозам, ближайшая ночь еще будет холодной, но потом холода немного отпустят. Правда, по словам директора портала gismeteo.lt Кястутиса Пяткявичюса, потепление придет ненадолго.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте сказала Delfi, что в ближайшую ночь температура опустится до -10, -15, местами до -17, но уже утром потеплеет.

В субботу небольшие осадки возможны разве что на востоке страны. Днем на востоке будет 4-6 градусов мороза, местами до -8, а на западе будет всего от 0 до -3 градусов. У моря около 0.

По словам синоптика, в субботу усилится северный, северо-западный ветер.

В воскресенье по-прежнему не будет сильных морозов, ночью будет 2-8, а у моря всего 2 градуса ниже нуля.

Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Петкявичюс сказал, что потепление придет ненадолго.

"На следующей неделе в Литву вернутся холода, по ночам будет до -20 градусов", – сказал он.

По словам Петкявичюса, первые три дня на следующей неделе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. По ночам будет 10-17, у моря 3-10 градусов мороза.

По нынешним данным, во второй половине недели будет еще холоднее. По ночам будет 16–22, местами до -25 градусов. Днем также будет больше 10 градусов мороза. Погода будет ясной, вероятность осадков невелика.

В конце недели снова прогнозируют небольшое потепление. Похоже, зима пока из Литвы уходить не намерена.

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