Не дать России искажать историю, добиваться санкций для Лукашенко. О чем еще договорились президенты Литвы и Латвии

Президенты Латвии и Литвы Эгилс Левитс и Гитанас Науседа в пятницу обсудили ряд вопросов, среди которых вакцинация от COVID-19, ситуация с выборами в Беларуси, закупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), преследование Алексея Навального в России, борьба с искажением истории.

Как отметила администрация литовского президента, главы двух стран выступили за надлежащее использование механизма помощи Евросоюза: имеется ввиду работа ЕС по слаженному процессу вакцинации, а также по совместному приобретению вакцин.

Кроме того, Э. Левитс и Г. Науседа договорились и далее поддерживать усилия для проведения еще в этом году свободных выборов президента в Беларуси. Обсуждалась и подготовка дополнительных региональных санкций в отношении минского режима за нарушения прав и свобод человека.

В вопросе Белорусской АЭС президенты подчеркнули важность общего политического согласия Балтийских стран. Высказана потребность в более тесном сотрудничестве ведомств при поиске эффективных мер, предотвращающих поступление на Балтийский рынок электроэнергии с АЭС. Совместно следует искать и возможности для того, чтобы ускорить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой, - говорилось на встрече.

Ранее руководители Литвы и Латвии договорились добиваться введения санкций в отношении лиц, ответственных за арест и заключение оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, президенты сошлись во мнении о необходимости увеличить усилия по противостоянию попыткам исказить историю со стороны России.

Беседа Э. Левитса и Г. Науседа состоялась в столетие со дня установления de jure межгосударственных отношений Литвы и Латвии.

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