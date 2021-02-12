Мужчина удивлен: в Senukai смог купить не только продовольственные товары

По действующим правилам в магазинах сети Senukai сейчас можно купить только продовольственные товары, однако покупатели говорят, что можно также приобрести замазку, краску, плитку и сантехнику. По словам представителя компании, продажа товаров не первой необходимости не запрещена, если основной ассортимент товаров в магазине - продукты питания. Министерство отмечает, что в таких магазинах должны быть открыты только те отделы, где продают продукты питания, все остальное можно продавать по интернету.

Правительство Литвы со среды разрешило работу небольших магазинов промтоваров (площадью до 300 кв. м). Большие магазины строительных товаров пока еще не смогут открыться. Пока могут работтаь лишь отделы с продуктами питания.

Редакция Delfi получила письма читателей и видео из магазина Senukai. На видео видно, что можно войти не только в отделы с продуктами питания.

По словам читателя, можно купить замазку, краску, землю, другие товары. В магазине на ул. Укмергес было, по словам читателя, около 20 клиентов, работники консультировали и желающих купить унитаз.

Читатель сам попытался купить смеситель.

"Я пошел в кассу. Я показал код товара, мне сказали, что в кассе я не смогу его купить, но сейчас позовут консультанта. Пришел консультант, распечатал лист заказа. За товар я заплатил в кассе наличными. Деньги положили в кассу, мне выдали чек. Через 10 минут я забрал товар в пункте выдачи заказов", – сказал он.

Другая читательница рассказала похожую историю из магазина Senukai в Северном городке.

"Большая часть зала отгорожена, но можно купить цемент, замазку, садоводческие товары, удлинители, смесители. Около этих товаров покупателей больше всего, а не в отделе продовольственных товаров", – сказала читатель.

Министерство экономики отмечает, что в таких магазинах должны работать только отделения с продуктами питания, остальные товары должны продавать по интернету.

По словам представителей Senukai, торговля товарами не первой необходимости не запрещена. Основное же направление торговли открытых магазинов - продовольственные товары, корм для животных и т.д.

По данным сети, сейчас работают только те магазины, где есть отдел Food core. В этих магазинах продают продукты питания и товары для домашних питомцев.

"Большую часть других товаров сеть продает только по предварительному заказу. Получить консультацию можно в специально отведенном для этого месте в магазине. Контакт с минут, при этом соблюдают все правила безопасности. Заказанные товары можно получить в пункте выдачи", – указал представитель сети М.Юркус, заметив, что товары можно заказать по интернету, по телефону или по эл. почте.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте сказала, что надеется, что не придется говорить о новых запретах и ограничениях, то в дальнейшем откроют больше магазинов.

"Я очень надеюсь, что нам не придется больше говорить о запретах и ограничениях, а только о возможности открыть больше новых мест", – заметила она.

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